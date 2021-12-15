15 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в 2022 году объявят конкурс на строительство полигона в Чишме

В Челябинской области планируют построить мусороперерабатывающее производство в деревне Чишма. В 2022 году будет объявлен конкурс по этому проекту. Об этом на пресс-конференции рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В следующем году мы будем выставлять техническое задание и разыгрывать конкурс по этому проекту. Желающие есть, от федеральных структур до частных", - заявил министр.

По его словам, интерес к проекту есть и у Российского экологического оператора.

"Мы прорабатываем вопрос, чтобы в Чишме построить не просто мусоросортировочный комплекс, а мусороперерабатывающее производство и небольшую карту 16 гектаров для того, чтобы поднять процент утилизации. Мы бы хотели не просто захоранивать, что нас не устраивает, а отбирать высокий процент отходов вторичных ресурсов и перерабатывать. Такие задачи стоят перед техзаданием, которое сейчас предполагается к конкурсу. У нас уже есть предполагаемая схема движения логистики, кто туда поедет, какой мусор повезут", - сообщил Лихачев.

Напомним, в 2020 году министерство экологии Южного Урала расторгло концессионное соглашение с АО "Управление отходами" по строительству мусорного полигона ТКО в Чишме и двух мусороперегрузочных станций в Челябинске. Инвестор должен был построить объекты до 2020 года, но концессионер так и не приступил к строительству.

Решение расторгнуть концессию объяснили необходимостью пересмотреть параметры объекта.

"Нас не устраивает строительство огромного полигона и перегрузок, тем более, по вопросу строительства перегрузки в посёлке Федоровка поступило множество жалоб от населения. Поэтому мы будем делать упор на мусоросортировку, переработку отходов и утилизацию, с минимальным захоронением "хвостов" на полигоне", - отметил тогда Сергей Лихачев.

В декабре прошлого года губернатор Алексей Текслер на своей пресс-конференции сообщил о планах по строительству полигона ТКО в Чишме. По его словам, там планируется организовать 100% сортировку мусора.

Теги: мусор, полигон, ТКО, отходы,



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