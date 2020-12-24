Власти Челябинской области планируют построить полигон ТКО в Чишме со 100% сортировкой мусора

В Челябинской области планируют построить новый полигон ТКО в деревне Чишма, где будет обеспечена 100% сортировка мусора. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы утвердили новую территориальную схему. У полигона в Полетаево есть все разрешения до 2024 года. Там идет заполнение действующей карты, вместо одной линии появилось три линии мусоросортировки. Работа ведется со всеми разрешениями и в 2021 году эта работа будет продолжена. У Полетаево ограниченный ресурс, мы не собираемся его расширять до бесконечности. Он находится относительно недалеко от города. Эти решения все принимались до меня, мы не будем эту историю с Полетаево расширять серьезно. но дальше мы смотрим на то, чтобы подальше от города убрать полигон. В рамках новой территориальной схемы определен поселок Чишма в Сосновском районе, где мы планируем организовать новый полигон со 100% сортировкой мусора", - отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, власти ставят перед собой задачи обеспечить 100% сортировку всего мусора в регионе и 50% отходов пускать во вторичную переработку.

"Это очень амбициозная задача. У нас сегодня не более 7% степень утилизации, а все остальное идет на захоронение. Процент сортировки 15% в среднем по региону, мы ставим задачу 100%", - подчеркнул он.