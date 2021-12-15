Участники Олимпиады в Пекине получат доступ к запрещенным в Китае Instagram и Twitter

Участникам Олимпиады в Пекине предоставят доступ к заблокированным в Китае соцсетям, в том числе к Instagram и Twitter, передает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Сейчас в КНР запрещены такие платформы как Facebook, Instagram, Twitter, мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также поисковик Google.

Правда, доступ к входу в эти соцсети внутри замкнутой системы получат только аккредитованные участники. Доступ будет предоставлен на ключевых олимпийских объектах, в отелях, местах проведения внесоревновательных мероприятий.

"В любом месте в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу также можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису с помощью сим-карт, предоставленных оргкомитетом в соответствии с тарифным планом", - сообщили в МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.