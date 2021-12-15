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Происшествия В России Москва
суд молоток (2013) | Фото:

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело "газировочного отравителя"

Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, осужденному на 16 лет колонии строгого режима за отравление 30 человек и серию грабежей на Хохловской площади в центре Москвы.

Уголовное дело будет передано на новое судебное разбирательство, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Ранее приговор был оспорен как защитой фигуранта, так и гособвинением.

По данным следствия, Сабанов поджидал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре столицы. После этого он поил случайных знакомых газировкой или спиртным, после чего люди теряли сознание, а злоумышленник их грабил и убегал.

В МВД сообщали, что вещества, обнаруженные у Сабанова, оказались феназепамом и другими сильнодействующими лекарствами. Вещества были изъяты у молодого человека в ходе обысков. Также среди найденных веществ - клозапин и трамадол.

Теги: отравитель, москва, отравление, сабанов



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