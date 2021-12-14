14 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
место под сроительство храма в селе Вознесенка (2021) | Фото: РМК

В Челябинской области РМК поддержит проект строительства храма в селе Вознесенка

Русская медная компания поддержала инициативу жителей села Вознесенка Челябинской области по строительству храма. С предложением выступили прихожане местного храма святой Матроны Московской, записав открытое видеообращение. Новый объект станет первым в окрестностях сразу нескольких сёл Сосновского района. Сейчас православные службы в Вознесенке проходят в строительных вагончиках, специально переоборудованных местными жителями под нужды церкви, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

На первой встрече с инициативной группой вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова рассказала, что проект нового храма будет разработан совместно с прихожанами и с учётом нужд и особенностей прихода.

жители, село Вознесенка,(2021)|Фото: РМК

"Действующая церковь в селе сейчас представляет из себя три строительных вагончика. Надеемся, что с реализацией проекта новый храм станет центром притяжения Вознесенки и соседних сёл", - отметила она.

Храм в Вознесенке в таком виде существует уже 10 лет. Один из вагончиков оборудован под трапезную, а на базе церкви работает футбольная секция. Поэтому также принято решение, что рядом с храмом РМК построит современное футбольное поле, чтобы детская секция могла продолжить работу.

"Сейчас у нас достаточно много прихожан, в храм поверили многие жители посёлка. Большинство из них по зову души помогали нам пожертвованиями или участвовали в строительных работах. Сначала было очень важно организовать здесь общину: когда есть община, идёт молитва, чувствуется благодать, люди начинают меняться и жить духовной жизнью. Теперь эта община есть, есть люди, которые верят и мечтают, что когда-то в селе будет настоящая церковь", - рассказал настоятель храма протоиерей Алексей Егоров.

место под сроительство храма в селе Вознесенка(2021)|Фото: РМК

Сейчас проекты будущих объектов находятся в стадии разработки, весной 2022 года планируется заложить первый камень в основание будущего храма.

Теги: храм, РМК, Вознесенка,



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