В санатории "Обуховский" открылся обсерватор для приезжих из стран c "омикроном"

Всех приезжающих в Екатеринбург из стран, где ранее были зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", будут изолировать на две недели. Специально для этого в санатории "Обуховском", находящемся в 130 км от города, открылся обсерватор, сообщили Накануне.RU в местном оперативном штабе.

В медицинском центре сможет одновременно расположиться 100 человек. Предполагается, что туда на две недели будут определять граждан, прибывших из Африканских Республик: Ботсваны, Зимбабве, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Южно-Африканской Республики, Королевств Лесото и Эсватини и административного района Гонконг. Помимо этого, пациенты ежедневно будут сдавать ПЦР-тест.

Исключением из правил являются члены экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку и морского судна, осуществляющего морскую перевозку.

На сегодняшний день все койки свободны, поскольку в Свердловской области еще не было зафиксировано случаев заражения "омикроном".