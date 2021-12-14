14 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
санаторий &quot;Обуховский&quot; (2017) | Фото: sanatoriiurala-ekb.ru

В санатории "Обуховский" открылся обсерватор для приезжих из стран c "омикроном"

Всех приезжающих в Екатеринбург из стран, где ранее были зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", будут изолировать на две недели. Специально для этого в санатории "Обуховском", находящемся в 130 км от города, открылся обсерватор, сообщили Накануне.RU в местном оперативном штабе.

В медицинском центре сможет одновременно расположиться 100 человек. Предполагается, что туда на две недели будут определять граждан, прибывших из Африканских Республик: Ботсваны, Зимбабве, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Южно-Африканской Республики, Королевств Лесото и Эсватини и административного района Гонконг. Помимо этого, пациенты ежедневно будут сдавать ПЦР-тест.

Исключением из правил являются члены экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку и морского судна, осуществляющего морскую перевозку.

На сегодняшний день все койки свободны, поскольку в Свердловской области еще не было зафиксировано случаев заражения "омикроном".

Теги: Обуховский, обсерватор, санаторий, омикрон, приезжий



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