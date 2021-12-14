Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир не позднее 24 часов

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Карантин (2020) | Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир не позднее 24 часов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил правила уведомления россиян о проникновении полиции в дома в их отсутствие.

Из проекта приказа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, следует, что собственника следует информировать в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов, если процедуру провели ‎в его отсутствие.

Уведомлять граждан будут по почте, телефону или интернету. При этом также будут отправлять и бумажный документ, причем будет необходима подпись гражданина, ознакомленного с тем, что в его дом проникли.

8 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла скандальные поправки в закон "О полиции". Они позволяют сотрудникам МВД проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и другие частные территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.

Вскрывать машины граждан полиции разрешается для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и в условиях ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта.

Теги: мвд, квартиры, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8021

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети