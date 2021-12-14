Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир не позднее 24 часов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил правила уведомления россиян о проникновении полиции в дома в их отсутствие.

Из проекта приказа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, следует, что собственника следует информировать в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов, если процедуру провели ‎в его отсутствие.

Уведомлять граждан будут по почте, телефону или интернету. При этом также будут отправлять и бумажный документ, причем будет необходима подпись гражданина, ознакомленного с тем, что в его дом проникли.

8 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла скандальные поправки в закон "О полиции". Они позволяют сотрудникам МВД проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и другие частные территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.

Вскрывать машины граждан полиции разрешается для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и в условиях ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта.