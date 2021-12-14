Нигерия уничтожит миллион доз вакцины от коронавируса с истекшим сроком годности

Нигерия – самая густонаселенная страна Африки (200 млн человек) – уничтожит около миллиона доз вакцины от коронавируса, поскольку у нее истек срок годности, сообщил глава Национального агентства по первичной медико-санитарной помощи Фейсал Шуайб, передает Reuters.

Министр здравоохранения Нигерии Осаги Эханире заявил на прошлой неделе, что у некоторых доз COVID-19, пожертвованных богатыми западными странами, оставшийся срок хранения составляет всего несколько недель, что усугубляет проблемы страны с вакцинацией населения. Полностью вакцинированы в стране менее 4% взрослого населения.

Шуайб сказал, что страна принимала вакцины с заканчивающимся сроком хранения от стран-доноров в попытке использовать их быстро и обеспечить определенный уровень защиты для нигерийцев. Сейчас власти страны приняли решение не принимать такие вакцины.