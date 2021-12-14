14 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом
Совбез ООН (2016) | Фото:rbc.ua

Россия наложила вето на резолюцию по климату и безопасности в СБ ООН

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, которая связывает вопросы климата и безопасности.

Документ на рассмотрение внесли Ирландия и Нигер, в ходе голосования его поддержали 113 стран из 193 стран — участниц ООН. Против принятия резолюции выступила Индия, Китай воздержался, пишет Regnum.

В проекте резолюции делался акцент на то, что многие проблемы безопасности в современном мире вызваны изменениями климата, поэтому необходимо бороться именно с климатическими проблемами.

Россия выступает против такого подхода, призывая обращать внимание на конкретные проблемы.

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, этот подход не отражает мнения 80 других членов ООН, которые не поддержали текст.

Дипломат отметил, что Запад пытается навязать этим странам "позицию климатических активистов".

"Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата", - сказал Небензя после заседания.

"Как красиво придумано - объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а еще - Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны. Но это сегодня у вас не получится", - говорится в обращении Небензи.

Теги: россия, сб онн, резолюция по климату



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