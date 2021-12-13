В Нижневартовске воспитанники спортшколы "Юниор" будут заниматься гимнастикой и боевыми искусствами

Спортивную школу "Юниор" в Нижневартовске посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муниципалитет. Глава региона встретилась с руководителем школы Павлом Бараулиным, который в этом году стал победителем Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России". Учреждение работает с 2016 г., являясь крупной школой развития детей и подростков в городе по таким направлениям как футбол, плавание, гандбол, волейбол, теннис большой для детей от 3 до 16 лет, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Одна из уникальных особенностей нашего проекта – в том, что мы впервые в округе рассмотрели территорию торгового центра для размещения большого спортивного зала. Ещё один плюс – занятия для детей с трёхлетнего возраста. Не каждая коммерческая школа готова это делать. Наша главная миссия – привить ребёнку любовь к занятиям спортом, сделать так, чтобы занятия приносили ему и его родителям удовольствие", – рассказал Павел Бараулин.

Уже второй год "Юниор" совместно с центром развития детей "КадиКу" проводит занятия для детей с расстройством аутистического спектра. Особенные дети занимаются футболом и плаванием. Сегодня в школе задействованы более 30 тренеров, ежегодно численность занимающихся составляет около 1 тыс. человек. Дети выезжают на соревнования в Тюмень, Тобольск, Сургут, Мегион, Пыть-Ях.

С 2018 г. ООО "Юниор" является получателем финансовой поддержки в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на сумму в 600 тыс. руб. в виде возмещения части затрат. Также спортивная школа стала получателем грантовой поддержки в 2021 г. в 500 тыс. руб.

"Спортивная школа "Юниор" доказывает, что и в период пандемии возможно развитие. Сегодня это крупнейшая частная спортивная школа в Нижневартовске. Отмечу, "Юниор" является получателем финансовой поддержки в рамках муниципальной программы, т.е. город возместил предпринимателю часть затрат. Вообще, в рамках муниципальных программ в прошлом году поддержку получили 38 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму более 4 млн руб. Знаю, что у руководителей школы большие планы по развитию проекта. Уверен, благодаря энергии и целеустремлённости они обязательно осуществятся", – сказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

В 2020 г. школа получила статус "Лучший товар Югры". Организации присвоен статус "Социальное предприятие". В 2022 г. в спортивной школе планируют развивать два новых направления – гимнастику и боевые искусства. В январе откроется новый полноразмерный игровой зал в МФК "Green Park". В будущем предприниматели готовы транслировать свою практику в других городах.