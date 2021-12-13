13 Декабря 2021
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волотерский центр, РМК, Сила Урала (2021) | Фото: РМК

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" признан лучшим региональным добровольческим центром России

Национальная премия "Патриот-2021" состоялась в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума. Она поддерживает проекты, направленные на сохранение исторической памяти и связь между поколениями. Заслуженную награду вручили активистам в сфере патриотического воспитания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Номинантов Национальной премии "Патриот — 2021" выбирали по 14 категориям. Победителями стали 75 компаний, а также представителей общественных организаций и волонтеров. Лучших выбирали по итогам голосования экспертного жюри, в числе которых были депутаты Государственной Думы, Герои Российской Федерации, представители поискового и реконструкторского движения России. Всего на участие в премии было подано 1092 заявки со всей России. В номинации "Лучший региональный волонтёрский центр" победил Волонтёрский центр РМК.

"Это высокая оценка нашей работы и совместных проектов с Благотворительным фондом РМК по помощи ветеранам и труженикам тыла. За этой наградой стоит большая совместная работа тысяч волонтёров, различных возрастов и специальностей, которые на постоянной основе помогают нуждающимся. Большое спасибо им за эту работу", - рассказал директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.

Ветеранов и тружеников тыла добровольцы поддерживают не первый год: помогают по хозяйству, привозят медикаменты и продуктовые наборы. Каждое 9 мая волонтёры отправляются поздравить ветеранов и пообщаться с ними. Ведь их истории – это не просто воспоминания, это урок всем нам, чтобы в будущем не допустить повторения тех страшных событий.

"В этом году многим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла исполнилось 98, 99 и даже 100 лет. В силу почтенного возраста некоторым необходимо медицинское оборудование. Наши добровольцы узнали, что многим требуются ходунки, слуховые аппараты и тонометры. В Благотворительный фонд РМК поступило более сотни заявок от пожилых людей Свердловской и Челябинской областей. Всё необходимое было закуплено и доставлено ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Теги: РМК, волонтреский центр, волонтеры,



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