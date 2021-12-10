Стоимость сотовой связи существенно выросла впервые за год

Впервые за год в России зафиксировали рост цен на сотовую связь, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи подорожала на 2,4% по сравнению с показателями октября. Средний размер тарифа сотовой связи в России также вырос на 1,6% в годовом выражении, достигнув 391,6 рубля.

Отмечается, что операторы повысили стоимость своих услуг на фоне увеличивающейся инфляции в стране.

В июле сообщалось, что средний минимальный тариф на сотовую связь в России с начала года вырос на 16%, до 326 рублей в месяц.

В начале пандемии, на фоне падения реальных доходов населения, сотовые операторы старались сделать услуги более доступными. Но в 2021 году цены начали увеличиваться.