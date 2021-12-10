Байден разозлил восточных союзников по НАТО своим предложением России
Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена провести встречу с участием представителей России и членов НАТО, сообщает Bloomberg.
Американский лидер предлагал начать диалог с Москвой в связи с высказанными ей озабоченностями.
По словам источника Bloomberg, "правительство одного из государств пришло в ярость", узнав, что в Вашингтоне намерены выяснить позицию России.
Главное недовольство стран связано с тем, что руководство НАТО по итогам переговоров с Россией может пойти на уступки, а это приведет к неизбежным военным и политическим потерям на восточном фланге Североатлантического альянса.
О подготовке НАТО к переговорам с Россией Байден планировал проинформировать 10 декабря, пишет Regnum.
Вопрос об угрозе расширения НАТО на восток был поднят президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров с американским лидером.
Ранее в Госдуме заявили, что ситуация в российско-американских отношениях после видеоконференции президентов сдвинулась с мертвой точки, "Путина впервые услышали".