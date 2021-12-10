Байден разозлил восточных союзников по НАТО своим предложением России

Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена провести встречу с участием представителей России и членов НАТО, сообщает Bloomberg.

Американский лидер предлагал начать диалог с Москвой в связи с высказанными ей озабоченностями.

По словам источника Bloomberg, "правительство одного из государств пришло в ярость", узнав, что в Вашингтоне намерены выяснить позицию России.

Главное недовольство стран связано с тем, что руководство НАТО по итогам переговоров с Россией может пойти на уступки, а это приведет к неизбежным военным и политическим потерям на восточном фланге Североатлантического альянса.

О подготовке НАТО к переговорам с Россией Байден планировал проинформировать 10 декабря, пишет Regnum.

Вопрос об угрозе расширения НАТО на восток был поднят президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров с американским лидером.

Ранее в Госдуме заявили, что ситуация в российско-американских отношениях после видеоконференции президентов сдвинулась с мертвой точки, "Путина впервые услышали".