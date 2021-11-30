Крым, де-факто и де-юре, стал российским – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Крым российским "де-факто и де-юре".

"Крым, де-факто, это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым — это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие детки были. Это и мой Крым! Мне президент предложил, когда мы на катере с ним болтались в Черном море. Я говорю "Ну показал бы Крым". Он: "Нет вопросов". Только я говорю: "Давай на самолете, а не на этой лодке". Оказывается сутки надо туда "топать" на этой шхуне". Путин мне много рассказывал о базе ВВС в Севастополе, я ему говорю: "Когда пригласишь, тогда и полетим". Я ему предложил тогда второе условие: в Севастополе приземлиться. Если уж президент туда приехал с президентом России, какие еще могут быть признания? Для меня такого вопроса не существует", - заявил Лукашенко в интервью РИА Новости.

Напомним, официально Минск не делал заявлений о признании Крыма территорией России.