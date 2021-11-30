Крым, де-факто и де-юре, стал российским – Лукашенко

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР Крым
Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Крым, де-факто и де-юре, стал российским – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Крым российским "де-факто и де-юре".

"Крым, де-факто, это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым — это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие детки были. Это и мой Крым! Мне президент предложил, когда мы на катере с ним болтались в Черном море. Я говорю "Ну показал бы Крым". Он: "Нет вопросов". Только я говорю: "Давай на самолете, а не на этой лодке". Оказывается сутки надо туда "топать" на этой шхуне". Путин мне много рассказывал о базе ВВС в Севастополе, я ему говорю: "Когда пригласишь, тогда и полетим". Я ему предложил тогда второе условие: в Севастополе приземлиться. Если уж президент туда приехал с президентом России, какие еще могут быть признания? Для меня такого вопроса не существует", - заявил Лукашенко в интервью РИА Новости.

Напомним, официально Минск не делал заявлений о признании Крыма территорией России.

Теги: крым, александр лукашенко, признание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6290

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети