Градсовет не согласовал изменение фасада Уральского филиала РАНХиГС

Во вторник архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга на своем очередном заседании рассмотрел варианты фасадных решений учебного корпуса Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Изменение фасада предполагается выполнить в рамках капитального ремонта. В итоге сегодня проект не был согласован, его направят на доработку. Как пишут "Вечерние ведомости", директор института Руслан Долженко пообещал учесть предложения градсовета и выразил сожаление, что ремонт откладывается.

Напомним, летом глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета. В его состав включены 26 человек.

На первом в обновленном составе заседании совет рассматривал концепцию многофункционального городского центра "Екатеринбург-Сити".