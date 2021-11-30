30 Ноября 2021
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Владимир Путин на экономическом форуме в Давосе (2021) | Фото: World economic forum

Путин рассказал, где находятся "красные линии", которые Украине и Западу лучше не переходить

Владимир Путин ответил на вопрос о том, где находятся "красные линии", которые в отношениях с Россией Западу и Украине лучше не переходить.

Отвечая на вопросы участников форума "Россия зовет!", президент России заметил, что о возможном вводе российских войск на Украину западный мир говорил еще в начале года, когда у границ проходили военные учения, но этого не случилось.

Путин заявил, что "Россия тоже испытывает определенную озабоченность учениями у ее границ, в том числе незапланированными". Также он сказал про Донбасс: "Для людей, проживающих в не признанных пока республиках – ЛНР и ДНР, – постоянно создается угроза".

"Красные линии носят умозрительный характер. Тем не менее, 20 предыдущих лет отношения России и Запада были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Зачем? Ответа не существует. У нас были идиллические отношения, мы были почти союзниками. Дело дошло до размещения ПРО в Румынии и Польше. Это ставит для нас угрозы, это очевидная вещь. Мы вынуждены были начать разработку гиперзвукового оружия – в ответ.

Где эти красные линии на Украине? Это создание угроз для нашей безопасности. Если и дальше будет происходить расширение, возникнут комплексы ударные, подлетное время до Москвы будет 10-7-5 минут. Нам что делать? Мы тогда будем вынуждены что-то подобное создать. А мы можем уже сейчас это сделать. Подлетное время до тех, кто отдает приказы, будет тоже 5 минут. Мы куда идем-то, зачем все это делаем? Надеюсь, что до этого не дойдет, здравый смысл возобладает", - прокомментировал президент.

Теги: владимир путин, красные линии, украина, запад, нато



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