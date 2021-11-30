"Я бы на свои деньги ни одну компанию не построил": Дерипаска и Набиуллина сошлись лицом к лицу

На форуме "Россия зовет!" сегодня сошлись лицом к лицу непримиримые оппоненты – глава ЦБ Эльвира Набиуллина и бизнесмен Олег Дерипаска. Им предложили обсудить, где бизнесу взять деньги на инвестиции и, в конечном счете, увеличение роста экономики.

Дерипаска, который уже длительное время критикует Центральный банк за его денежно-кредитную политику и недоступность кредитов, призвал власти стимулировать предложение.

"Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет. <…> Нужно предложение для снижения инфляции. Я все время слышу: морковка, яйца, картошка. Ну давайте дадим предложение", - заявил Дерипаска. Он вспомнил вице-премьера Зубкова, который, по мнению бизнесмена, в свое время кардинально решил проблему с дефицитом свинины и высокими ценами на нее. "Начали строить везде свинарники, настроили – до сих пор проблем со свининой нет", - считает Дерипаска.

Набиуллина возразила: как раз борьба с ростом цен на свинину при Зубкове велась за счет субсидий, то есть государства.

"Я согласна, что в инфляции есть спрос и предложение. Политика должна быть направлена и на рост предложения, это безусловно. Кредит – да, он важен для расширения производства, длинный кредит. Ставки по длинным кредитам зависят от ожиданий, а не от текущей ставки. Если банки считают, что инфляция будет высокая, то и ставки долгосрочные будут выше. Но основной источник инвестиций во всем мире – это акционерный капитал. Дивиденды увеличиваются. Если бизнес сам не вкладывает в инвестиции заработанное – может проблемы в других вещах, а не в ставках?" – спросила глава ЦБ у Дерипаски.

"Это упрощение — сводить все к процентным ставкам. У нас сейчас нехватка рабочей силы во многих секторах для расширения производства. У нас безработица на максимально низких уровнях, вакансии на максимально высоком уровне… Должны быть программы переобучения, нам нужно серьезно поднять отдачу от рабочей силы. Это ограничение никакой низкой ставкой вы не преодолеете. Это просто приведет к тому, что будут расти цены. Это как в автомобильной промышленности — если не хватает полупроводников, то какая бы ставка не была, у вас такой спрос и такие цены на автомобили... Нужно смотреть и на ограничения с точки зрения ресурсов", - говорит Набиуллина.

Ей на помощь пришел министр финансов Антон Силуанов. "Хотел спросить у Олега Владимировича [Дерипаски]: прибыли растут, а почему в предложение не вкладываются бизнесмены, что мешает? Казалось бы, прибыли выросли в 1,5-2 раза, где-то и больше. Где-то прибыли на счетах лежат, где-то на дивиденды [идут], где-то кредиты и платежи гасятся. Цены [на продукцию бизнеса] сейчас немаленькие – ждем инвестиций. Мы, конечно, можем давать льготы и субсидии, но это не по всей экономике можно распространить. У государства все инструменты, какие есть, - задействованы. Вопрос к Олегу Владимировичу: думать надо не только относительно дивидендов и выплат, но и о прямых инвестициях в развитие новых производств", - заявил министр.

Дерипаска не согласился: "Ни один проект не делается на собственные средства. Я бы на собственные средства не построил ни одну компанию. Ставка очень важна, важны условия. По ключевой ставке сейчас ничего занять невозможно. У нас очень примитивное финансирование долговое, нигде в мире такого нет. Все пытаются сделать IPO, чтобы снизить риски. В этом году в бюджете будут 28 трлн – они же не выросли ниоткуда, это налоги".

Он согласился, что компании придерживают средства: "У компаний чуть больше денег – да, это защита от рисков санкций". Он также предостерег от укрепления рубля: "Это может помочь с инфляцией, но будем долго страдать со всем остальным".