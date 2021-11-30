Депутата Тюменской областной думы вызвали на допрос из-за митинга против QR-кодов

Депутата Тюменской областной думы Тамару Казанцеву вызвали на допрос из-за митинга против QR-кодов, который КПРФ провела 25 ноября, перед выступлением губернатора Александра Моора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного отделения партии.

"На телефон депутата Казанцевой поступил звонок из УМВД Тюменской области, голос в трубке назначил ей встречу по событию 25 ноября. В этот день группа активистов города Тюмени предложила провести встречу с депутатом на площади у думы. Встреча состоялась, депутаты от КПРФ поддержали граждан, собравшихся у здания думы. 29 ноября представители УМВД посетили кабинет депутата Казанцевой и провели допрос", - сообщает партия.

Подробности допроса не раскрываются. Получить комментарий от самого парламентария не удалось.

На заседании думы 26 ноября депутаты выступили против закона о QR-кодах.