30 Ноября 2021
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совет политических партий, Тамара Казанцева (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутата Тюменской областной думы вызвали на допрос из-за митинга против QR-кодов

Депутата Тюменской областной думы Тамару Казанцеву вызвали на допрос из-за митинга против QR-кодов, который КПРФ провела 25 ноября, перед выступлением губернатора Александра Моора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного отделения партии.

"На телефон депутата Казанцевой поступил звонок из УМВД Тюменской области, голос в трубке назначил ей встречу по событию 25 ноября. В этот день группа активистов города Тюмени предложила провести встречу с депутатом на площади у думы. Встреча состоялась, депутаты от КПРФ поддержали граждан, собравшихся у здания думы. 29 ноября представители УМВД посетили кабинет депутата Казанцевой и провели допрос", - сообщает партия.

Подробности допроса не раскрываются. Получить комментарий от самого парламентария не удалось.

На заседании думы 26 ноября депутаты выступили против закона о QR-кодах.

Теги: митинг против QR-кодов, Казанцева, Допрос, КПРФ



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