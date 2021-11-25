Тюменские коммунисты устроили несанкционированный митинг против QR-кодов перед заседанием облдумы

В Тюмени противники обязательной вакцинации провели митинг рядом со зданием областной думы против введения QR-кодов. Видеоролик протестной акции опубликовал telegram-канал "Тюмень №1".

Организатором мероприятия является партия КПРФ. В своей группе в социальной сети "ВКонтакте" тюменские коммунисты ведут прямой эфир встречи с противниками QR-кодов.

На мероприятии присутствуют полицейские. В отношении первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС Александра Черепанова могли составить новый административный протокол - в кадр попало, как коммунист ругается с полицейским, обвиняет его во лжи. Полицейский потребовал не оскорблять его. Также Черепанов рядом с правоохранителем заполняет какие-то документы.

После этого полицейский с помощью громкоговорителя сообщил собравшимся, что мероприятие не согласовано.

"Требую прекратить противоправное действие, в противном случае все граждане будут привлечены к административной ответственности", - заявил правоохранитель

Однако толпа пока не расходится.

На мероприятии также замечена депутат тюменской облдумы Тамара Казанцева. Она подчеркнула, что КПРФ единственная партия, которая выступает против QR-кодов.

Отметим, что буквально через несколько минут начнется заседание думы, на котором губернатор Александр Моор выступит с ежегодным посланием.