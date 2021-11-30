30 Ноября 2021
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автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В ряде российских городов тестируют "умную" оплату в транспорте

Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте запущен в тестовом режиме в Твери, Перми и Таганроге.

Как сообщил замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов, речь идет о мобильном приложении. Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату.

Технология позволит оплачивать пассажирам проезд с любого удобного места. Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне автобуса, само определяет, на каком остановочном пункте человек зашел, и какова стоимость проезда. В настоящее время технологией заинтересовались более 30 субъектов России.

В Таганроге и Перми технология тестируется на отдельных маршрутах, в 2022 году ее применение будет расширяться.

В Твери планируется внедрить сервис "умной" оплаты на всех маршрутах общественного транспорта. Разработчик нововведения — компания "Датапакс", сообщает РИА "Новости".  

Теги: транспорт, оплата проезда, Минтранс



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