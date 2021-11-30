30 Ноября 2021
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Происшествия За рубежом
886847379, ракета, сбившая MH17 (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: подготовлен новый иск Нидерландов против РФ в деле MH17

Нидерланды готовят новое разбирательство против Москвы в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17.

По данным телеканала RTL Nieuws со ссылкой на свои источники, данный процесс "представляется очень многообещающим". Нидерланды намерены доказать, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает обеспечение странами безопасности гражданской авиации.

Окончательное решение по новому судебному процессу примет новый кабинет правительства.

Как сообщалось ранее, голландский суд приобщил к делу о крушении авиалайнера рейса MH17 на востоке Украины расчеты российского производителя ЗРК "Бук", концерна "Алмаз-Антей", относительно возможного места запуска ракеты, которой, как предполагается, был сбит лайнер.

Теги: MH17, Нидерланды, крушение самолета



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Ранее 02.11.2021 02:00 Мск Голландский суд приобщил к делу MH17 доклад "Алмаз-Антея"
Ранее 06.09.2021 13:05 Мск Решение по делу крушения рейса MH17 будет вынесено до конца 2022 года


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