СМИ: подготовлен новый иск Нидерландов против РФ в деле MH17

Нидерланды готовят новое разбирательство против Москвы в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17.

По данным телеканала RTL Nieuws со ссылкой на свои источники, данный процесс "представляется очень многообещающим". Нидерланды намерены доказать, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает обеспечение странами безопасности гражданской авиации.

Окончательное решение по новому судебному процессу примет новый кабинет правительства.

Как сообщалось ранее, голландский суд приобщил к делу о крушении авиалайнера рейса MH17 на востоке Украины расчеты российского производителя ЗРК "Бук", концерна "Алмаз-Антей", относительно возможного места запуска ракеты, которой, как предполагается, был сбит лайнер.