Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции"

Фраза главного санитарного врача по Нижегородской области о "вычищении популяции" относительно ситуации с коронавирусом означает работу по выявлению заболевших с помощью тестирования.

"Вычищаем от инфекций — имелось в виду, так как охват тестированием позволяет выявить больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение", — говорится в ответе Роспотребнадзора региона.

Ранее главный санитарный врач области Наталья Кучеренко заявила о проводимых в регионе мерах по ограничению распространения коронавиурса. "Мы вычищаем нашу популяцию", — сделала заявление глава областного Роспотребнадзора.

В настоящее время Нижегородская область, по данным ведомства, входит в топ-15 российских регионов по абсолютному количеству проведенных исследований на коронавирус.

Как сообщалось, в России рассматривают новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.