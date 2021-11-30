30 Ноября 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Нижегородский Роспотребнадзор объяснил фразу о "вычищении популяции"

Фраза главного санитарного врача по Нижегородской области о "вычищении популяции" относительно ситуации с коронавирусом означает работу по выявлению заболевших с помощью тестирования.

"Вычищаем от инфекций — имелось в виду, так как охват тестированием позволяет выявить больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение", — говорится в ответе Роспотребнадзора региона.

Ранее главный санитарный врач области Наталья Кучеренко заявила о проводимых в регионе мерах по ограничению распространения коронавиурса. "Мы вычищаем нашу популяцию", — сделала заявление глава областного Роспотребнадзора.

В настоящее время Нижегородская область, по данным ведомства, входит в топ-15 российских регионов по абсолютному количеству проведенных исследований на коронавирус.

Как сообщалось, в России рассматривают новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Теги: Роспотребнадзор, тестирование, коронавирус



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