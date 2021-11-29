В Казани посетитель ТЦ напал с ножом на охранника

Посетитель торгового центра "Удача" ранил ножом охранника в торговом центре в Казани, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

"В 15.53 сработала тревожная кнопка. Посетитель ТЦ "Удача" на улице Кулахметова ранил охранника в руку. Экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина 1973 года рождения", - сказал собеседник издания, не уточнив причину конфликта. По его словам, нападавшего доставили в отдел полиции "Московский", а пострадавшего – в медучреждение, ему оказали помощь.

Полицейские по данному факту проводят проверку. Ранее появилась информация, что посетитель торгового центра якобы напал с ножом на охранника после просьбы предъявить QR-код.