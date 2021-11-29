Зимняя Универсиада в Люцерне отменена из-за нового штамма коронавируса

Зимняя Универсиада 2021, которая должна была пройти в швейцарском Люцерне, отменена менее чем за две недели до начала – из-за появления нового штамма коронавируса.

Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря. Решение об отмене было принято после того, как Швейцария ввела ограничения на въезд из ряда стран, где было зафиксировано появление омикрон-штамма COVID-19. Десятидневный карантин пришлось бы пройти командам из Австралии, Бельгии, Дании, Великобритании, Израиля и др., отмечает издание InsidetheGames.

Отметим, что Универсиада в Люцерне уже переносилась. Первоначально она должна была пройти 21-31 января этого года, но из-за сложной ситуации с пандемией ее перенесли.

Ранее на 2022 год была перенесена летняя Универсиада в китайском городе Чэнду, она должна была пройти 8-19 августа 2021 года. Следующей плановой зимней Универсиадой в январе 2023 года будут игры студентов в американском Лейк-Плэсиде, в августе того же года летнюю Универсиаду примет российский Екатеринбург.