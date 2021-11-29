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шахта Есаульская, шахтеры, спасение (2017) | Фото: МЧС по Кемеровской области

За три дня проверки кузбасских шахт прокуратура выявила 449 нарушений

Генпрокуратура совместно с МЧС, Ростехнадзором, Госпожнадзором и другими надзорными ведомствами начала массовые проверки кузбасских угольных шахт. Под проверку попал 31 объект.

Всего за три дня проверки – с 26 по 29 ноября – выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 административных дел, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения, отчитали в ГП.

"В сфере пожарной безопасности установлено необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и другие. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие. В сфере охраны труда также выявлены нарушения: непроведение инструктажей по технике безопасности, оценки условий труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха и другие", - добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погиб 51 человек, 76 человек пострадали.

Теги: шахты, проверка, генпрокуратура, нарушения, кузбасс



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