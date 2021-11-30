Число пострадавших на шахте "Листвяжной" увеличилось до 99 человек

В стационарах Кузбасса остается 27 пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная". Один из них в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней степени тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Сегодня будут выписаны 11 человек, сообщили в правительстве Кемеровской области.

Там добавили, что 49 пациентов сейчас наблюдаются амбулаторно (на дому).

"Также обследуются 23 человека, обратившихся в медучреждения области позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. девять из них выписаны на амбулаторное лечение", - сообщили в правительстве.

Таким образом, число пострадавших в результате аварии и ее последствий достигло 99 человек.

Напомним, погиб 51 человек: 46 хаштеров и 5 горноспасателей.