Число пострадавших при взрывах на "Листвяжной" выросло до 92

Число пострадавших на кузбасской шахте "Листвяжная" достигло 92 человек. 35 из них горноспасатели. Уточненные данные приводит РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Напомним, в результате взрыва и последовавшего пожара погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

Ранее сообщалось, что пострадавшим и семьям погибших начали выплачивать компенсации. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, сейчас деньги получили семьи 27 погибших и 60 пострадавших. Средства направляются из бюджетов Кузбасса и Беловского района (в нем расположена шахта).