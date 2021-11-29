В Кемеровской области введен режим ЧС из-за взрыва на шахте "Листвяжная"

Режим ЧС введен в Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная", распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилев.

"В связи с гибелью людей на ООО Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе. В нем же Цивилев сам себя назначает руководителем работ по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, в результате взрыва и последовавшего пожара погиб 51 человек, 76 пострадали.

Между тем, пострадавшим и семьям погибших начали выплачивать компенсации. По словам Цивилева, сейчас деньги получили семьи 27 погибших и 60 пострадавших. Средства направляются из бюджетов Кузбасса и Беловского района (в нем расположена шахта).

От региона родственники погибших получат по 250 тыс. руб., госпитализированные пострадавшие – 150 тыс. руб., лечащиеся на дому – по 75 тыс. руб. Также компенсации выплатит холдинг "Сибирский деловой союз", которому принадлежит шахта: семьям погибших по 2 млн руб., по 1 млн руб. их близким родственникам. Также компания намерена погасить кредиты семей погибших и приобрести для них новое жилье. Ранее сообщалось, что семьи погибших на "Листвяжной" получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.