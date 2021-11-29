В Кемеровской области введен режим ЧС из-за взрыва на шахте "Листвяжная"

29 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО
Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Кемеровской области введен режим ЧС из-за взрыва на шахте "Листвяжная"

Режим ЧС введен в Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная", распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилев.

"В связи с гибелью людей на ООО Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе. В нем же Цивилев сам себя назначает руководителем работ по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, в результате взрыва и последовавшего пожара погиб 51 человек, 76 пострадали.

Между тем, пострадавшим и семьям погибших начали выплачивать компенсации. По словам Цивилева, сейчас деньги получили семьи 27 погибших и 60 пострадавших. Средства направляются из бюджетов Кузбасса и Беловского района (в нем расположена шахта).

От региона родственники погибших получат по 250 тыс. руб., госпитализированные пострадавшие – 150 тыс. руб., лечащиеся на дому – по 75 тыс. руб. Также компенсации выплатит холдинг "Сибирский деловой союз", которому принадлежит шахта: семьям погибших по 2 млн руб., по 1 млн руб. их близким родственникам. Также компания намерена погасить кредиты семей погибших и приобрести для них новое жилье. Ранее сообщалось, что семьи погибших на "Листвяжной" получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.

Теги: листвяжная, шахта, режим чс, кузбасс, сергей цивилев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2021 09:31 Мск Число пострадавших при взрывах на "Листвяжной" выросло до 92

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2021 08:35 Мск За три дня проверки кузбасских шахт прокуратура выявила 449 нарушений
Ранее 28.11.2021 19:31 Мск Объявлять федеральный траур по 51 погибшему на шахте "Листвяжная" не планируется - Кремль


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5707

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети