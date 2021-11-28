28 Ноября 2021
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траур приспущеный флаг (2007) | Фото: www.newsway.ru

Объявлять федеральный траур по 51 погибшему на шахте "Листвяжная" не планируется - Кремль

Объявлять федеральный траур по 51 погибшем на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не планируется, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кузбассе сегодня заканчивается региональный траур, который продолжался с 26 ноября – его объявил губернатор области Сергей Цивилев.

Напомним, при взрыве и пожаре на шахте погибло 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Тела большинства погибших остаются под землей, так как из-за высокой концентрации метана спускаться в забой пока опасно. В региональном правительстве сегодня сообщили, что одно отделение военизированной горноспасательной части в безопасной зоне занимается откачкой воды из шахты. Предстоит обследовать еще шесть километров тоннелей.

Пострадали в результате аварии 76 человек, 64 из них находятся в больнице, четверо – в тяжелом состоянии.

Теги: траур, листвяжная, шахтеры



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