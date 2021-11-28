29 Ноября 2021
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Цюрих, Швейцария (2017) | Фото: http://www.swiss2u.com

Швейцарцы на референдуме поддержали введение ковид-паспортов в общественных местах

Граждане Швейцарии на референдуме поддержали введение ковид-паспортов для посещения общественных мест.

По данным Guardian, явка на референдуме составила 65%, и 62% от всех проголосовавших одобрили введение ограничительных мер. Наибольшую поддержку ограничительным мерам выразили Базель и Цюрих.

Ковид-сертификаты выдаются в Швейцарии не только тем, кто вакцинировался от коронавируса, но и обладателям высокого уровня антител. Документ нужно будет предъявлять при посещении общественных мест в закрытых помещениях, например, общепита.

О введении ограничений в Швейцарии задумались после того, как всего за месяц заболеваемость коронавирусом выросла с 3,2 тыс. до 8 тыс.

Теги: швейцария, ковид-паспорт, ограничения, общественные места, референдум



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