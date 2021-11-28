28 Ноября 2021
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Наоми Кэмпбелл путешествует в маске и защитном костюме, остерегаясь коронавируса. (2020) | Фото: instagram.com/naomi

В Нидерландах омикрон-штамм коронавируса выявили у 13 пассажиров рейса из ЮАР

Очередным рейсом из ЮАР в Нидерланды завезли новый омикрон-штамм коронавируса. У 61 пассажира из 624 бывших на рейсе выявили коронавирус, у 13 из них – новый вид, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

Сообщается, что пассажиры прибыли из Африки еще 26 ноября, в аэропорту Схипхол они дожидались результатов тестирования при въезде в страну.

Санитарные власти Нидерландов не исключают, что будет выявлено больше случаев омикрона, поскольку тестирование других пассажиров еще продолжается.

Предполагается, что омикрон-штамм значительно заразнее самой агрессивной из известных сегодня форм коронавируса – дельты. Также у омикрона в разы больше мутаций, так что он, возможно, может сопротивляться действию вакцин.

Теги: омикрон-штамм, коронавирус, нидерланды, пассажиры, юар



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