В Нидерландах омикрон-штамм коронавируса выявили у 13 пассажиров рейса из ЮАР

Очередным рейсом из ЮАР в Нидерланды завезли новый омикрон-штамм коронавируса. У 61 пассажира из 624 бывших на рейсе выявили коронавирус, у 13 из них – новый вид, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

Сообщается, что пассажиры прибыли из Африки еще 26 ноября, в аэропорту Схипхол они дожидались результатов тестирования при въезде в страну.

Санитарные власти Нидерландов не исключают, что будет выявлено больше случаев омикрона, поскольку тестирование других пассажиров еще продолжается.

Предполагается, что омикрон-штамм значительно заразнее самой агрессивной из известных сегодня форм коронавируса – дельты. Также у омикрона в разы больше мутаций, так что он, возможно, может сопротивляться действию вакцин.