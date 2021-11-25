В Латвии запретили георгиевскую ленту из-за "угрозы демократии"

В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки. Отныне на территории страны нельзя демонстрировать символ Победы во время митингов и шествий, в том числе на видеозаписях. Сейм Латвии принял соответствующие поправки в законы о митингах и безопасности общественных мероприятий. Один из авторов законопроекта, председатель комиссии по правам человека и связям с общественностью Артус Кайминьш, наполовину этнический русский, аргументировал запрет георгиевских ленточек необходимостью ограничить "тоталитарную идеологию" Россию в отношении республик бывшего СССР. В России решение правительства Латвии сочли признаком неуверенности в собственной идеологии и логичным продолжением проекта "Антироссия", начатого после распада Советского Союза. Подробности — в материале Накануне.RU.

До принятия поправок закон о шествиях разрешал использование флагов бывшего СССР, бывших республик и нацистской Германии и военную форму того времени. Теперь запрещено выходить с георгиевскими лентами, гербом СССР, его бывших республик, советской символикой — серпом и молотом с пятиконечной звездой, а также — символикой нацистской Германии, свастикой, знаками.

"Учитывая экспансию России на Украину и ее тоталитарную идеологию в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому порядку и безопасности. Значение георгиевских лент, как символа, со временем изменилось, и запрет на них сейчас ограничил бы указанную выше идеологию. Мы должны четко заявить о наших ценностях и показать нашу позицию против использования этих пленок в публичных мероприятиях", — сказал Артус Кайминьш на заседании сейма 11 ноября.

Примечательно, что запрет георгиевских лент подписали в день Лачплесиса, день памяти героев, павших за освобождение Латвии.

"Исключение составляют случаи, когда использование этих элементов не для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных уголовных преступлений или используется в образовательных, научных или художественных целях", — сообщает пресс-служба сейма.

При этом депутат национального объединения Янис Иесалниекс пояснил, что речь не идет о запрете исторических орденов, среди получателей которых есть латышские ветераны.

"Здесь мы говорим о георгиевской ленте как о современном символе неоимпериалистической политики России, который активнее стал использоваться начиная с 2005 г. в пропаганде Кремля, а также иным образом — в Донбассе и Крыму, часто лишь как единственный символ обозначения так называемых "зеленых человечков" — прикрепляемый к форме, оружию и используемый иным образом", — приводит слова Яниса Иесалниекса балтийское издание bb.lv.

Депутат сейма от левой партии "Центр согласия", которая пользуется поддержкой у русскоязычного населения Латвии, Николай Кабанов предложил не запрещать использование георгиевских лент во время участия в памятных мероприятиях и мероприятиях с участием иностранных дипломатов.

По его словам, обсуждение запрета символа Победы в Латвии продолжается два года. На заседании сейма он выступил против предложения национальной партии и напомнил, что георгиевская лента не является идеологическим символом.

"Кому выгодно обострение и без того хрупких межнациональных отношений в нашей республике? Многие россияне в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление своего национального достоинства. (…) Этот символ не запрещен ни в одном государстве-члене Европейского Союза. Убежден, что Латвия не должна выступать в этом деле пионером", — сказал Николай Кабанов.

Его предложение отклонили. В результате за запрет символа Победы в Латвии проголосовали 46 депутатов против 30.

Так, Латвия стала второй страной после Украины, которая официально запретила использование георгиевской ленты на своей территории.

"Прошло 75 лет, против чего запрет? Против 150 тыс. советских воинов, которые сложили головы, освобождая Латвию? Против памяти? Против победы над нацизмом? Власти Латвии настолько, как мне кажется, не уверены в себе, настолько хрупка их идеология, что даже упоминание георгиевской ленточки может ее разрушить", — высказалась заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Она добавила, что в Латвии ветеранам Великой Отечественной войны и без того небезопасно: они не могут появляться на мероприятиях в медалях и орденах, потому что с прошлого года советская символика запрещена на территории страны.

Воспринимать георгиевскую ленту, как угрозу демократии, безопасности и независимости Латвии — странно, считает Ольга Амельченкова.

"Мы вкладываем в этот символ другой смысл — уважение к нашей памяти и к тем людям, которые защитили нашу страну и весь наш мир", — сказала она.

Решение сейма Латвии — очередной недружественный жест Латвии по отношению к России и нашей общей истории, считает депутат Александр Хинштейн.

"Идет война с нашей общей памятью, историческим прошлым. Сегодняшние власти Прибалтики воюют с русским миром, с историей, стараясь любыми способами отвлечь своих граждан от насущных проблем, и убедить их, что все беды Латвии — следствие "советской оккупации", — отметил он.

Депутат напомнил, что в прошлом году президент Латвии публично заявил, что следует задаться вопросом, а стоит ли людям вообще праздновать 9 мая. Латвия празднует окончание Второй мировой войны в Европе 8 мая. 9 мая, по словам руководства страны, "одна оккупационная власть сменила другую".

Россия может отреагировать на очередной антироссийский жест Прибалтики, приняв закон, запрещающий въезд в страну иностранцам, позволившим себе унизительные действия по отношению к нашей памяти и нашим ветеранами.

"Так называемый "запрет на въезд русофобам"", — пояснил Хинштейн.

В Латвийском сейме, действительно, есть депутаты, которые с трибуны делают антироссийские заявления, а в свободное время посещают родных в России, как ни в чем не бывало.

Инициаторы запрета георгиевской ленты — партия "Национальное объединение" — это партия ультранационалистов. Она является системообразующей, правящей партией в Латвии, заметил шеф-редактор Baltnews Андрей Стариков.

По его словам, происходящее в Прибалтике — реализация проекта "Антироссия", который появился в 1990-е годы с распадом СССР.

""Антироссию" формировали те, кто после войны бежал на Запад. После освобождения Латвии советскими властями эти эмигранты, сотрудничащие с нацистами, убегали за Атлантический океан. В позднеперестроечные годы они стали возвращаться в Латвию и активно участвовать в политике, предлагать свое видение исторических нарративов, они и запустили "Антироссию" в Латвии", — рассказал журналист.

"Если бы не советский народ, если бы не те люди, которые получали медаль за Победу над Германией, которая тоже имеет георгиевские цвета, не было бы сегодня ни прибалтов, ни Латвии, ни латвийского народа, а было бы сплошное поле концлагерей, связанное между собой автобаном. Они жили бы сегодня в таком мире", — подчеркнул научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Запрет символа Победы в Латвии — логичное следствие шагов сейма, направленных на реинкарнацию фашистских неонацистских идей, считает представитель МИД Мария Захарова.

"С какой настойчивостью власти этой страны стараются заретушировать знание своих граждан о подвиге своих собственных предков! Латвийскую ассоциацию борцов антигитлеровской коалиции сегодня составляют сотни ветеранов. Не сомневаюсь, что таким образом Рига старается размыть историческое значение Великой Победы и, как следствие, основанный на уставе ООН международный правовой порядок", — заявила Мария Захарова в своем видеобращении.

По мнению представителя МИД, бессмысленно запрещать символы с международной правовой основой, которые связаны с победой добра над злом.

"Неспроста георгиевские ленточки запретила именно Латвия, государство, где каждый десятый житель носит позорный статус негражданина. Позорный, потому что в центре Европы существует режим, проводящий откровенно сегрегационную политику. Решение сейма Латвии выставляет в неприглядном свете эту страну, а никак не ленту", — заключила Мария Захарова.