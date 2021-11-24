Челябинские депутаты на комитетах ЗСО поддержали законопроекты о QR-кодах

Депутаты двух комитетов Законодательного собрания Челябинской области поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах.

Как рассказал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, большинством голосов комитеты поддержали проекты федеральных законов. Теперь они будут рассмотрены на заседании ЗСО 25 ноября.

Регионы должны представить свои отзывы на законопроекты до их рассмотрения в Госдуме.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. В календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь этих законопроектов нет.