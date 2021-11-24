Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Египта взять под контроль проблему с очередями в аэропортах. Тему она подняла в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам туристов, из-за многочасового ожидания при прохождении досмотра они опаздывают на свои рейсы и вынуждены покупать дополнительные билеты на собственные деньги.

В Ростуризме выразили опасения, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы.

Египетским властям предложено несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Тюмени несколько сотен туристов ожидали вылета на курорт Хургада в Египте. Назначенный на 8 утра 21 ноября рейс УР673 авиакомпании Azur Air переносили несколько раз без объяснения причин. Как сообщили пассажиры, им не предложили воду, еду и гостиницу.

В аэропорту "Рощино" сообщили, что рейс пришлось зарождать из-за замены воздушного судна.