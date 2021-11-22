22 Ноября 2021
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тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Сотни человек ожидали в аэропорту Тюмени вылета в Египет

В аэропорту Тюмени несколько сотен туристов ожидали вылета на курорт Хургада в Египте, передает корреспондент Накануне.RU.

Назначенный на 8 утра 21 ноября рейс УР673 авиакомпании Azur Air переносили несколько раз без объяснения причин. Как сообщили пассажиры, им не предложили воду, еду и гостиницу.

В аэропорту "Рощино" сообщили, рейс пришлось зарождать из-за замены воздушного судна. Как отметили в воздушной гавани, в 23:35 по местному времени самолет Boeing-752 вылетел в пункт назначения.

Как сообщалось ранее, после отравления туристов в Хургаде гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях, заявил помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.



Теги: Тюмень, Египет, рейс



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