Сотни человек ожидали в аэропорту Тюмени вылета в Египет

В аэропорту Тюмени несколько сотен туристов ожидали вылета на курорт Хургада в Египте, передает корреспондент Накануне.RU.

Назначенный на 8 утра 21 ноября рейс УР673 авиакомпании Azur Air переносили несколько раз без объяснения причин. Как сообщили пассажиры, им не предложили воду, еду и гостиницу.

В аэропорту "Рощино" сообщили, рейс пришлось зарождать из-за замены воздушного судна. Как отметили в воздушной гавани, в 23:35 по местному времени самолет Boeing-752 вылетел в пункт назначения.

Как сообщалось ранее, после отравления туристов в Хургаде гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях, заявил помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.