Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина депутатской неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам разрешить лишить их коллегу Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Ходатайствовать об этом перед парламентариями в четверг будет генеральный прокурор России Игорь Краснов.

На заседание комиссии сегодня пришел и сам коммунист Рашкин. Он заявил журналистам, что считает себя виновным в незаконном убийстве лося и готов компенсировать государству ущерб.

"Мне горько, обидно, досадно. Если бы знать, что упаду, подстелил бы соломки, с точки зрения – проверил бы наличие документов. Морально я считаю себя виновным. Морально! Раз это случилось, я посмотрел в представлении, там 80 тысяч рублей ущерба. Я направил соответствующий документ в комитет по охоте и рыболовству, я перечислю туда сразу, не задерживая", - заявил депутат.

На прошлой неделе Рашкин записал видео, в котором признался в убийстве лося и заявил, что готов купить нового взамен.

Ранее представитель Генпрокуратуры заявил, что надзорное ведомство будет добиваться для Рашкина "ограничения определенных действий". Рашкина просят привлечь к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Также Генпрокуратура просит разрешения возбудить в отношении коммуниста уголовное дело по статье о незаконной охоте, провести обыск.