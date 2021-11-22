22 Ноября 2021
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Национальный парк &quot;Лосиный остров&quot; в Москве (2019) | Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина депутатской неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам разрешить лишить их коллегу Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Ходатайствовать об этом перед парламентариями в четверг будет генеральный прокурор России Игорь Краснов.

На заседание комиссии сегодня пришел и сам коммунист Рашкин. Он заявил журналистам, что считает себя виновным в незаконном убийстве лося и готов компенсировать государству ущерб.

"Мне горько, обидно, досадно. Если бы знать, что упаду, подстелил бы соломки, с точки зрения – проверил бы наличие документов. Морально я считаю себя виновным. Морально! Раз это случилось, я посмотрел в представлении, там 80 тысяч рублей ущерба. Я направил соответствующий документ в комитет по охоте и рыболовству, я перечислю туда сразу, не задерживая", - заявил депутат.

На прошлой неделе Рашкин записал видео, в котором признался в убийстве лося и заявил, что готов купить нового взамен.

Ранее представитель Генпрокуратуры заявил, что надзорное ведомство будет добиваться для Рашкина "ограничения определенных действий". Рашкина просят привлечь к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Также Генпрокуратура просит разрешения возбудить в отношении коммуниста уголовное дело по статье о незаконной охоте, провести обыск.



Теги: валерий рашкин, депутатская неприкосновенность, уголовное дело, лось



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