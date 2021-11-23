В Екатеринбурге после нового года вырастет стоимость проезда

В Екатеринбурге после нового года планируется повышение стоимости проезда в наземном общественном транспорте до 32 рублей. Об этом Накануне.RU сообщил источник в мэрии.

Информацию о том, что ЕМУП "Гортранс" направил обращение в региональную экономическую комиссию региона, подтвердили и в пресс-службе мэрии, и в самой РЭК.

"Согласно законодательству, если предельный тариф не обеспечивает возмещение экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа, перевозчики вправе обратиться в РЭК Свердловской области с предоставлением материалов, обосновывающих изменение тарифа. В Комиссию поступило обращение перевозчика города Екатеринбурга - ЕМУП "Гортранс", осуществляющего перевозки жителей общественным транспортом (трамвай, троллейбус, автобус)", - пояснили в РЭК.

Там также заявили, что данное обращение и материалы организации будут рассмотрены в установленные законодательством сроки и с учетом мнения администрации города Екатеринбурга, однако не назвали дату рассмотрения заявки Гортранса. Сам Гортранс комментировать свою инициативу отказался.

Напомним, что в Екатеринбурге последний раз цены на проезд поднимали в 2019 году. В течение двух последних лет, несмотря на рост стоимости электроэнергии, газа и прочих коммунальных услуг, стоимости проезда не повышалась. В начале года в администрации города уже обсуждали планы по повышению оплаты за проезд в общественном транспорте, однако успокоили горожан, сообщив, что решение может быть принято не раньше 2022 года.

Недавно рост тарифов произошел в Перми, где депутаты гордумы приняли новое тарифное меню, согласно которому стоимость проезда повысится до 33 рублей. В городе также отменяются бесплатные пересадки и изменяются цены на проездные билеты. Недовольные таким "сюрпризом" пермяки уже собрали свыше 1,1 тыс. подписей в петиции, созданной пермский крайкомом КПРФ.

В настоящий момент стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга составляет 28 рублей за поездку, в метро - 32 рубля.