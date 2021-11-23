В Екатеринбурге готовится новая акция протеста против QR-кодов

В Екатеринбурге готовится новая акция протеста против введения QR-кодов в регионе. Она состоится уже на этой неделе.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия - общественное объединение "РодНадзор" - пикет на тему "За верховенство национального законодательства России - за права человека!" состоится в ближайшее воскресенье, 28 ноября. Акция пройдет у КРК "Уралец" возле памятника воинам-спортсменам Урала и начнется в 13 часов.

По словам организаторов, пикет согласован в министерстве общественной безопасности. Ожидается, что в нем примут участие до 100 человек.

Напомним, ранее "РодНадзор" организовал акцию протеста в Екатеринбурге против QR-кодирования. На нее пришло более 300 человек.