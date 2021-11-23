23 Ноября 2021
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Акция, QR-протест, Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге готовится новая акция протеста против QR-кодов

В Екатеринбурге готовится новая акция протеста против введения QR-кодов в регионе. Она состоится уже на этой неделе.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия - общественное объединение "РодНадзор" - пикет на тему "За верховенство национального законодательства России - за права человека!" состоится в ближайшее воскресенье, 28 ноября. Акция пройдет у КРК "Уралец" возле памятника воинам-спортсменам Урала и начнется в 13 часов.

По словам организаторов, пикет согласован в министерстве общественной безопасности. Ожидается, что в нем примут участие до 100 человек.

Напомним, ранее "РодНадзор" организовал акцию протеста в Екатеринбурге против QR-кодирования. На нее пришло более 300 человек.

Акция, QR-протест, Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU



Теги: QR-коды, протест, Екатеринбург



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