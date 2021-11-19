19 Ноября 2021
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Политика В России
Валерий Рашкин, пойманный с тушей лося (2021) | Фото: BAZA

Депутат Рашкин пообещал купить лося взамен убитого

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) подозреваемый в незаконной охоте на лося, сообщил, что хочет купить лосиху.

Он намерен выпустить ее в месте, где охотился. По совам парламентария, он "принимает меры, чтобы закупить лося где-то", "чтобы она жила, размножалась, там были стада сооветствующие. Я готов на это", — отметил Рашкин в эфире "Первого канала".

В убийстве он признался 18 ноября, снял специальное видео с подробным рассказом о произошедшем. В эфире радио "Эхо Москвы" парламентарий добавил некоторых подробностей. 

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Теги: Рашкин, депутаты, охота, животные



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