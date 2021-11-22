Свердловские активисты подали жалобу в прокуратуру на введение QR-кодов

Активные граждане Екатеринбурга и других городов Свердловской области сегодня пришли к зданию региональной прокуратуры, чтобы получить ответ на их обращение, оспаривающее законность введения QR-кодов на территории Среднего Урала.

Как передает корреспондент Накануне.RU, обращение было подано еще 21 октября, а 19 ноября истекал срок, данный ведомству на предоставление ответа, однако никто из заявителей сегодня так и не получил на электронную почту долгожданное письмо. В связи с этим активисты собрались и лично пришли в прокуратуру требовать разъяснения. Как стало известно, к жалобе присоединилось 484 человека.

"21 октября мы подавали обращение и месячный срок, который предполагался, истек - нам не ответили, - рассказывает один из активистов. Мы пришли выяснить, когда нам дадут ответ? Почему такие нарушения? 30 дней прошло, хотя мы писали, чтобы в срочном порядке нам предоставили ответ. Мы хотим понять, почему идут такие нарушения ответов на обращение граждан".

Прокурор заявил, что сроки еще не истекли, поскольку только три дня обращение обрабатывается и ему присваивается номер. И только по истечении данного срока стартует тридцатидневный период ожидания ответа. Эту информацию подтвердила и пресс-секретаря ведомства Марина Канатова. Она также отметила, что согласно заключению областного прокурора, постановление губернатора в части введения QR кодов совершенно законно.

"В пятницу состоялось рассмотрение искового заявления по этому же вопросу, сотрудником областной прокуратуры было дано заключение о законности постановления губернатора в части введения QR-кодов", – заявила Канатова.

Активисты продолжали находиться в здании еще около часа, отстаивая свои права, после чего разошлись. По словам Марины Канатовой, официальный ответ от прокуратуры должен прийти на почтовый адрес первого, кто подписался под коллективным обращением. Сам же ответ, по всей видимости, стоит ожидать в ближайшие дни.