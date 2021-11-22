Готовность ремонтных работ по больнице в станице Бриньковской на Кубани составляет 90%

В Приморско-Ахтарском районе Кубани завершается капитальный ремонт участковой больницы, передает корреспондент Накануне.RU. Медучреждение в станице Бриньковской проходит модернизацию в рамках реализации госпрограммы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».

На данный момент ремонтные работы выполнены на 90%. В здании обновили помещения, инженерно-технические коммуникации — системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Необходимо отметить, что после завершения всех ремонтных мероприятий в этой участковой больнице врачи смогут принимать детей и взрослых. Кроме того, в медучреждении откроют терапевтическое отделение, стационар будет рассчитан на 28 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первичное звено – важнейший этап в системе оказания медицинской помощи и одно из основных направлений развития нацпроекта «Здравоохранение». Больницы муниципалитетов Кубани непрерывно оснащаются новым оборудованием по нацпроекту и региональным программам.