21 Ноября 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Певица Наталья Орейро, ставшая россиянкой, привилась "Спутником V"

Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщают "РИА Новости".

Она заявила, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.

Напомним, ранее актриса в здании российской дипмиссии в Аргентине приняла присягу российского гражданина, поклялась защищать свободу и независимость России и получила паспорт гражданина РФ. Указ о присвоении гражданства России Наталье Орейро в конце октября подписал президент Владимир Путин.

После этого актриса сообщила, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.



Теги: Наталья Орейро, Владимир Путин, российское гражданство, вакцина



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