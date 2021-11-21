Певица Наталья Орейро, ставшая россиянкой, привилась "Спутником V"
Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщают "РИА Новости".
Она заявила, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.
Напомним, ранее актриса в здании российской дипмиссии в Аргентине приняла присягу российского гражданина, поклялась защищать свободу и независимость России и получила паспорт гражданина РФ. Указ о присвоении гражданства России Наталье Орейро в конце октября подписал президент Владимир Путин.
После этого актриса сообщила, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.