21 Ноября 2021
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Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин по телефону обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Одной из тем обсуждения стала реализация трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации — в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России",— говорится в сообщении.

На этой неделе между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнул конфликт, аналогичный с событиями прошлого года. Применялась артиллерия и бронетехника. На этот раз эскалация произошла не в Карабахе, а в Сюникской области Армении, где страны разделяет спорная граница.



Теги: Владимир Путин, Никол Пашинян, Нагорный Карабах



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