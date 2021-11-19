В отделе полиции Екатеринбурга рецидивист напал на следователя с ножницами

В одном из отделов полиции Екатеринбурга рецидивист напал на следователя. Инцидент случился во время допроса злоумышленника.

Вот как этот вопиющий случай прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"18 ноября в кабинете здания ОП №10 УМВД по Екатеринбургу на улице Кишиневская, 35/А, ранее судимый за кражи, мошенничество и грабежи местный житель по фамилии Храмцов 1987 года рождения, подозреваемый в серии хищений из магазинов и долгое время находившийся в федеральном розыске, совершил нападение на сотрудника следственного подразделения. Это произошло в ходе допроса по уголовному делу: молодой человек неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю. Злоумышленник был задержан оперативными работниками на месте происшествия. Потерпевшего доставляли в ОКБ №1 для оказания медицинской помощи, госпитализация ему не потребовалась", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его данным, рецидивист помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ.

"Собранные по факту посягательства на жизнь представителя МВД, находившегося при исполнении служебных обязанностей, материалы из отдела полиции направлены для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональный СКР. За подобное преступление законодательство нашей страны предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в областном Следственном комитете, уральцу уже предъявлено обвинение по статье 295 УК РФ (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). На место инцидента по указанию руководства следственного управления, наряду с представителями территориального следственного отдела СКР, выезжали сотрудники отдела криминалистики, а также следователь по особо важным делам.

"С применением криминалистической техники проведен осмотр места происшествия и предметов, обнаруженных в ходе осмотра. Осуществлены допросы потерпевшего и свидетелей произошедшего, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы, а также психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемого", - отметили в СКР.

Как добавили в ведомстве, сейчас решается вопрос об аресте задержанного.