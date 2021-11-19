19 Ноября 2021
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Политика За рубежом
конгресс США, (2015) | Фото: gazeta.ru

В Конгресс США внесли резолюцию о непризнании Путина президентом РФ в 2024 году

Резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах в 2024 году внесена в палату представителей Конгресса США. Как уточняется, она будет носить рекомендательный характер.

Предложение внесли на рассмотрение конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон.

По их мнению, поправки в Конституцию России были внесены в 2020 году незаконно, поэтому попытки Путина остаться у власти после выборов 2024 года следует считать нелегитимными, передает Regnum.

Ранее сам Путин заявлял, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято. По мнению президента РФ, "разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию".



Теги: конгресс сша, путин, президент



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