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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Ханты-Мансийске замглавы югорского бюро судебно-медицинской экспертизы получила "условку" за кражу 2 миллионов

Бывшая заместитель начальника по экономическим вопросам окружного "Бюро судебно-медицинской экспертизы" наказана за различные преступления, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

В 2015-16 гг., полагает следствие, замначальника дважды обеспечила победу компании своего супруга в аукционах по текущему ремонту зданий учреждения в Ханты-Мансийске и Сургуте. Позже она утвердила работы, которые никто не делал. Контракты были незаконно оплачены. Полученные таким способом 2 млн руб. супруги похитили.

В апреле, октябре и декабре 2016 г. она же передала заместителю начальника по хозяйственным вопросам "Бюро" 100 тыс. руб. в качестве взяток за заключение контрактов на ремонт зданий учреждения с предпринимателем, аффилированным с супругом злоумышленницы. Работы по договорам фактически выполняла компания супруга осужденной, она же получала прибыль за это. В декабре 2016 г. злоумышленница требовала от одного из предпринимателей, оказывавшего услуги по охране объектов учреждения, 40 тыс. руб. в качестве взятки за невнимание к допущенным нарушениям. В ходе следствия ни замначальника "Бюро", ни её супруг вину не признали.

Экс-замглавы "Бюро" по экономическим вопросам наказана пятью годами условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 250 тыс. руб. Её супруг получил четыре с половиной года условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 120 тыс. руб.



Теги: бюро судебно-медицинской экспертизы, уголовное дело, БСМЭ



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