Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе

Президент России Владимир Путин и ио канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Там, напомним, скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, желающих нелегально попасть в ЕС, начались стычки и столкновения мигрантов с польскими силовиками.

В сообщении Кремля о беседе Путина и Меркель говорится: "Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском. Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему". В пресс-службе кабинета министров Германии же сообщили, что "Меркель назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" мигрантов белорусским режимом, попросила Путина повлиять на это".

Ранее в Кремле назвали "безответственными" обвинения польских властей в адрес России. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за белорусскими властями стоит Путин, "который стремится воссоздать Российскую империю".

"Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Между тем, на уровне внешнеполитических ведомств Польши и России тоже идет "диалог". Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова польского коллеги, замминистра иностранных дел страны Петра Вавжика.

"Ничто не мешает вашему редактору или любому другому журналисту приехать в Беларусь и делать репортажи оттуда. Если вас не устраивает закрытие границы, вы считаете, что ограничены в своей деятельности, то можете показывать это с другой стороны", - заявил замминистра Петр Вавжик в эфире польского телеканала.

"Шарман. Забыл только добавить, что, когда польские журналисты подойдут с белорусской стороны к границе своей Родиной, то их собственное же Правительство начнёт слепить фонарями, поливать химикатами и оглушать из громкоговорителей, одновременно создавая препятствия для работы техники", - написала Захарова.