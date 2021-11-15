Уральский полпред вошёл в Госсовет

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вошёл в обновлённый состав президиума Госсовета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Подписанный президентом Владимиром Путиным документ, где изложен новый состав президиума, опубликован на портале правовой информации. Кроме Якушева туда вошли, например, губернаторы Ямала Дмитрий Артюхов и Курганской области – Вадим Шумков, руководитель Башкирии Радий Хабиров.

А вот глава Тюменской области Александр Моор из президиума, наоборот, выбыл.