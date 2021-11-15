МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова

МВД объявило издателя "Медиазоны" (признано Минюстом иноагентом) Петра Верзилова в розыск.

На сайте ведомства сообщается, что Верзилов разыскивается "по статье уголовного кодекса".

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев уточнил "Интерфаксу", что его клиента разыскивают по уголовному делу о сокрытии информации о наличии у него гражданства Канады.

Напомним, 29 сентября Министерство юстиции объявило издание "Медиазона" СМИ-иноагентом. Иноагентами были также признаны его главный редактор Сергей Смирнов и издатель Петр Верзилов.

Интернет-издание "Медиазона" было создано участницами скандальной группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной осенью 2014 года. Верзилов также являлся участником данной группы, до 2009 года — один из наиболее активных участников арт-группы "Война".