РФС не стал отменять удаление игрока "Зенита" Клаудиньо в матче с "Уралом"

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, на котором, в числе прочих, была рассмотрена жалоба "Зенита" на судейство в игре против "Урала".

Напомним, питерский клуб подавал апелляцию на удаление своего полузащитника Клаудиньо в гостевом матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Тогда бразилец получил прямую красную карточку за грубый фол на 51-й минуте против защитника уральцев Арсена Адамова.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, принято решение, что судья Игорь Панин правильно удалил игрока "Зенита".

"Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист "Зенита" совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх. И контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста "Урала", - говорится в решении комиссии.

Таким образом, Клаудиньо не примет участия в следующем матче "Зенита" против "Нижнего Новгорода".

Напомним, что встреча питерцев и уральцев в Екатеринбурге завершилась вничью со счетом 0:0.